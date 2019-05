Se Disparan los rumores sobre una relación entre Rita Ora y Lian Payne

Desde que lanzarán el tema «For You», los rumores de que Liam Payne y la cantante Rita Ora tenían algo se hicieron presentes en junio de 2018 tras la ruptura del ex integrante de One Direction con Cheryl Cole, madre de su hijo Bear. Ahora, los rumores incrementaron, pues Liam y Rita asisitieron a la cena anual de Cannes. Aunque ambos han declarado que no existe nada entre ellos que no sea una amistad, Liam Payne y Rita Ora también asistieron a una cena en un club de Londres. Rita compartió algunas fotos del encuentro al lado de Liam en su cuenta de Instagram. Por otro lado, el fotógrafo Dave Benett compartió en sus historias de Instagram una foto de Liam y Rita durante al cena anual, y ambos lucían felices. Apesar de los encuentros y las diversas presentaciones que ambos han realizado para promocionar su sencillo «For You», los dos han desmentido que tengan algo; sin embargo, lo que es cierto es que Liam y Rita están actualmente solteros. ¿Podría cambiar su estatus de amistad por algo más en el futuro?

Rita Ora por su parte, ha externado que jamás quiso causar problemas entre Liam y Cheryl, quienes se separaron en 2018, y aseguró que cuando Liam se separó de la madre de su hijo se mantuvo al margen y se portó de manera profesional, pues solo se dedicaron a trabajar y promocionar el álbum y se han mantenido como amigos hasta ahora., y llegados a este punto, como no puede ser de otra forma, vamos a recordar ese temazo entre los dos protagonista en este caso, que lleva el titulo de «For You» donde fue también la banda sonora de una de las partes de «Cincuenta sombras de Grey» muy buen tema al igual que su videoclip.

Me gusta: Me gusta Cargando...