SE REVELA EL NOMBRE DEL NUEVO DISCO DE TAYLOR SWIFT

Los fans lo han descubierto a través de una entrevista a la artista.

La nueva era de Taylor Swift esta de camino y muy pronto podremos disfrutar de su nueva música. De hecho, la era ya ha comenzado tras el lanzamiento de su tema «ME!» con Brendon Urie, miembro de la banda estadounidense Panic! At The Disco el pasado 26 de abril. Además, formará parte de su próximo gran proyecto.

Esta nueva era va a estar llena de colores, fantasía, mariposas y unicornios, así es como lo ha presentado Taylor Swift, que se iniciará oficialmente con la publicación de #TS7, el séptimo álbum de la artista. Este tema ha dado mucho que hablar, sobretodo en la entrevista que ha ofrecido la cantante en el diario Indepent, donde Taylor ha contando como ha sido trabajar con Brendon y además, también ha desvelado las referencias de la cultura pop que les hubiese gustado introducir en este vídeo.

Una de las preguntas más destacadas en la entrevista ha sido la del título de su próximo disco. «¿Cuántas pistas hay en el vídeo sobre el disco?», cuestiona el entrevistador, a lo que Taylor responde: «Creo que lo puedes ver una vez y escuchar dos». Esto ha generado el hype en las redes sociales, donde los fans han comenzado a lanzar todo tipo de teorías, aunque hay una que destaca sobre el resto. Sus fans están seguros de que «Lover» será el título de su próximo disco.

Efectivamente, el videoclip muestra la palabra en uno de sus planos, y la canción lo menciona en un verso que se repite en dos ocasiones: «Baby doll, when it comes to a lover».

Me gusta: Me gusta Cargando...