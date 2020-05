Seeb x Goodboys x HRVY presentan Unfamiliar

Puede que conozcas a Seeb por su remix del tema de Mike Posner ‘I Took A Pill In Ibiza’ o por su trabajo con Coldplay, Taylor Swift, Ed Sheeran, Tove Lo, One Republic, Bastille y Dagny.

El dúo de productores ha tenido un éxito enorme desde que comenzaran en 2016, ahora están listos para seguir con nueva música que desafía géneros:

En Noviembre de 2019 Seeb invitó a más de 25 artistas, compositores y productores a unirse durante una semana en un campamento de composición que se llevó a cabo en su estudio de Oslo. Con un grupo de músicos especializados en todo tipo de música, desde el hiphop, a los himnos para estadios y las poderosas baladas, el estudio estaba impregnado de creatividad. Una de las ideas que afloró del campamento esa semana fue ‘Unfamiliar’, compuesta por Seeb, Josh de Goodboys, David Björk y Lenno

Los Goodboys están de racha con el éxito global obtenido por sus colaboraciones, ‘Piece Of Your Heart’ nominada al Grammy y ‘Lose Control’ con trayectoria similar a punto de alcanzar los 2 billones de streams y múltiples discos de Platino, Oro y Diamante respectivamente, nada mal para unos polluelos , completos desconocidos a principios de 2019.

Completando el trío de nombres que participan en el single, la canción cuenta con la voz de la estrella del pop global y artista incluido en la Brit List de Radio 1 de la BBC, HRVY, que pone a la canción en otro nivel al contar con más de un billón de streams combinados y discos de Platino, Oro y Plata en todo el mundo.

Unfamiliar será la primera edición de Seeb de las muchas previstas para 2020. Los chicos están deseando mostrar a sus fans en lo que llevan trabajando estos últimos doce meses.

Seeb comentan sobre la canción: “Unfamiliar con Goodboys y HRVY es el primer single extraído del próximo álbum de Seeb resultado de un encuentro oscuro y lluvioso en un estudio de Oslo en Noviembre de 2019. Mucho antes de que la crisis del Covid sucediera y el mundo cambiase. Nos encontramos con Goodboys, que estaban pegando fuerte en todo el mundo con sus voces y melodías en los singles de Meduza, para componer nueva música. Unfamiliar salió solo en cuestión de horas en la sesión con Goodboys, Lenno, David Bjørk y nosotros. Después nos reunimos con HRVY para grabar la voz definitiva y que diese su toque a las melodías porque llevábamos tiempo buscando como colaborar con él”.

Josh de los Goodboys también ha compartido sus recuerdos sobre la composición de la canción:

“’Unfamiliar’ es una de esas canciones que salen fácilmente. Volé a Noruega para llegar al estudio y en tres horas con los chicos, prácticamente teníamos lo que se puede escuchar hoy. A veces hay conexión y surge la magia. Escuchar la voz de HRVY ha llevado a otro nivel al tema y estamos encantados de salga ya a la venta” Josh Grimmett

Sobre su participación en el tema HRVY añade: “Estoy muy contento de formar parte de este tema y compartir con Seeb y Goodboys, desde la primera escucha, trabajar con los demás ha sido genial y no veo el momento de compartirlo con todo el mundo”- HRVY

Seeb tienen billones de streams en todas las plataformas hasta el punto de que “todo el resto de personas en el mundo han escuchado una de nuestras canciones”, explica Simen Eriksrud de Seeb. Ahora ha cogido su mezcla de melancolía y euforia, marca de la casa, y dance con sensibilidad y humanidad para llevarlo al siguiente nivel, discurriendo un camino más considerado y artístico. ‘Unfamiliar’ Es la primera canción que arranca este primer capítulo, uno muy excitante.