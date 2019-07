Según Spotify, estas serán las canciones del verano 2019

El verano comenzó oficialmente el 21 de junio y Spotify ya entró en la onda seleccionando las canciones que según ellas serán escuchadas en la época más calurosa del hemisferio norte. La lista que dan a conocer va desde «Truth Hurts» de Lizzo y «Bad Guy» de Billie Eilish, hasta «Earfquake» de Tyler, the creator y «Con Calma» de Daddy Yankee y Snow. El top también incluye “I Think I’m OKAY”, la colaboración recientemente lanzada entre Machine Gun Kelly, Yungblud y Travis Barker, así como «Rockstar» de la banda británica Yonaka y el nuevo tema «Bags» de la cantante Clairo, que está resonando especialmente entre el público de 18 a 24 años. El top también incluye “I Think I’m OKAY”, la colaboración recientemente lanzada entre Machine Gun Kelly, Yungblud y Travis Barker, así como «Rockstar» de la banda británica Yonaka y el nuevo tema «Bags» de la cantante Clairo, que está resonando especialmente entre el público de 18 a 24 años.

Predicciones para las canciones del verano 2019

1. “Never Really Over” – Katy Perry

2. “Easier” – Five Seconds of Summer

3. “Truth Hurts” – Lizzo

4. “bad guy” – Billie Eilish

5. “Con Calma” – Daddy Yankee y Snow

6. “Summer Days” – Martin Garrixx y Patrick Stump de Fall Out Boy

7. “Someone You Loved” – Lewis Capaldi

8. “EARFQUAKE” – Tyler, The Creator

9. “The Bones” – Maren Morris

10. “I Don’t Care” – Ed Sheeran y Justin Bieber

11. “Go Loco” – YG, Tyga y Jon Z

12. “Bags” – Clairo

13. “The London” – Young Thug, J. Cole y Travis Scott

14. “Rockstar” – YONAKA

15. “Press” – Cardi B

16. “SOS” – Avicii y Aloe Blacc

17. “If I Can’t Have You” – Shawn Mendes

18. “Hey, Ma” – Bon Iver

19. “I Think I’m OKAY” – MGK, YUNGBLUD y Travis Barker

20. “Acai Bowl” – Dominic Fike

Aquí te dejamos los cinco primeros de esta gran lista.

