Selena Gómez desvela el repertorio de «Rare»

Selena Gomez ha desvelado el repertorio oficial de su esperado álbum, titlulado «RARE». El disco incluye el single «Lose You To Love Me» y «Look At Her Now». El álbum estará disponible en diversos formatos físicos: CD estándar, box set con fotos personalizadas, y vinilo.

El primer single, «Lose You To Love Me» ha conseguido hacerse con el puesto No. 1 del Billboard Hot 100. Además la canción ha logrado ser disco de platino en tiempo record. Gomez compuso «Lose You To Love Me» junto a Julia Michaels, Justin Tranter y Mattias Larsson. «Lose You To Love Me» también ha sido todo un éxito. El video dirigido por la aclamada Sophie Muller casi alcanza los 180 millones de visionados en YouTube.

«Lose You To Love Me» es el vigésimo noveno éxito de Gomez que entra en las lista de los 100 más escuchados, 14 de ellos en el Top 20. Gomez ha tenido ocho canciones en el Top 10 del Hot 100, alcanzando el No.5 con «Same Old Love» y «Good For You.» «Bad Liar» de Selena fue No. 1 de la lista del Billboard «100 Mejores Canciones del 2017.» La cantante participó a principios de año en «I Can’t Get Enough» con Benny Blanco, J Balvin y Tainy.

