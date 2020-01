Selena Gomez estrena el videoclip de “Rare”

“Rare” es el nombre del tercer álbum de estudio, en solitario, de Selena Gomez, y se estrenó el 10 de enero del 2020 a cargo del sello discográfico Interscope Records.

El primer sencillo tomado del álbum es su controversial tema “Lose You To Love Me“, estrenado el 23 de octubre del 2019. El segundo sencillo oficial es su canción “Look At Her Now“, y se estrenó al siguiente día, el 24 de octubre.

Para celebrar el estreno del álbum, ese mismo día, Selena compartió el video musical para el track 1, “Rare“.

