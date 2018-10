Selena Gomez explica por qué no quiso grabar con Maluma

La cantante norteamericana Selena Gómez ha aclarado de una vez y por todas por qué no se materializó el proyecto de grabar una canción junto a Maluma.

En marzo del año pasado ambos comenzaron a seguirse en Instagram. El colombiano admitió ser un gran admirador de la joven y le envió un mensaje muy explícito.

“Selena, ¿cómo estás? Me encantaría hacer una canción contigo. Dios te bendiga, eres un ejemplo, te tengo una admiración muy grande. Dios te bendiga”, le dijo en una entrevista.

Sin embargo, la colaboración nunca ocurrió, El propio Maluma lo confesó en una entrevista en E! News. Junto a la entrevista que tuvo tambien explicando el robo que sufrio en moscu, tienes toda la noticia en el siguiente enlace.

“Tuvo la oportunidad de hablar una vez, y le dijo que quería trabajar con ella, pero ella empezó a hacer su disco. Puede que estuviese muy ocupada en ese momento o algo así, pero dejaron de hablar”, el fue lo que explicó en la entrevista.

Así mismo el luego conto.“Sería un sueño trabajar con ella, sería tan hermoso. Ella es una gran inspiración y un gran ejemplo a seguir. Sería un honor compartir una canción con ella. Sería hermoso”, añadió.

Ahora se han despejado todas las dudas. La propia Selena lo aclaró en una entrevista con Clever Tv.

“Mmm, no lo sé. Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas. Es todo lo que diré pues quiero que el empoderamiento femenino esté siempre presente en mi vida”, señaló.

Al parecer Selena comparte la indignación que muchos sintieron cuando Maluma estrenó su canción Cuatro Babys. letra que a ella no le hizo mucha gracia la letra de ese tema.

El tema ha sido calificado como misógino debido a que en su letra habla de su relación sexual (con un lenguaje muy explícito) con cuatro mujeres que siempre le dan lo que él quiere.

“Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme, todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien”, reza el texto de la canción.

Indudablemente la joven cantante tiene una fuerte personalidad y el poder de una firme decisión por su parte, siempre leal a sus principios de colaborar con otros artistas.

