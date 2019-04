SELENA GÓMEZ HABLA SOBRE SU PRÓXIMO ÁLBUM

La artista ha dado detalles sobre su próximo álbum.

Selena Gomez se tomó un tiempo para recuperarse tras la enfermedad que tiene. Ese descanso ha hecho que la artista venga con más fuerza que nunca, ya que viene cargada con grandes proyectos musicales que tiene muchas ganas de enseñar a sus seguidores.

Tras el éxito de su serie «13 razones» junto a su canción «Back To You», la artista ha colaborado con grandes artistas como DJ Snake, Cardi B y Ozuna en «Taki taki» o en «I Can’t Get Enough» con J Balvin, Tainy y Benny Blanco. Además de la música, Selena también se ha centrado en proyectos de otro tipo, como la línea de ropa propia que ha sacado con la marca deportiva Puma, algo que no deja de publicitar a través de redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Life’s a beach. Cali Exotic by @pumasportstyle. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 4 Abr, 2019 a las 8:12 PDT

Además, la artista ha vuelto al mundo del cine y hará una aparición en la película «The Dead Don’t Die», que estará en los cines a partir del próximo 14 de junio.

La artista ha querido dar a sus seguidores un adelanto, y ha confesado durante una entrevista que cada canción es una historia que ha vivido, y que nadie contará su historia mejor que ella misma. Con estas palabras, podemos deducir que será un disco muy personal e íntimo. No podemos esperar más para escuchar sus nuevas canciones.

