Selena Gomez presenta por sorpresa “Look At Her Now”

Selena Gomez volvió con todo y después de estrenar su sencillo “Lose You To Love Me“, que se dió la noticia hace unos días, pues bién, va y nos sorprende un día más tarde con otro lanzamiento musical con el titulo de “Look At Her Now“.

Al mismo estilo de Camila Cabello que estrenó varos temaspracticamente al mismo tiempo, Selena estrenó otro track, se trata de un tema especial pues es para agradecer a todos los fans que la han acompañado durante sus peores y mejores momentos, y esto va en forma de regalo.

El tema se llama “Look At Her Now“, fue compuesta por ella al lado de Ian Kirkpatrick, Julia Michaels y Justin Tranter. Y se estrenó el 23 de octubre del 2019 por Interscope Records.

Ese mismo día también compartió el video musical, también dirigido por Sophie Muller.

