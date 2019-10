Selena Gomez presenta su nueva balada “Lose You to Love Me”

¡Las plegarias de los Selenators han sido escuchadas! The One And Only Selena Gomez está de regreso, y viene con música nueva para todos sus seguidores, pero en este caso con una balada.

Su nuevo sencillo llega después de que estrenara su álbum “Revival” en el 2015 y su colaboración con benny blanco, J Balvin y Tainy “I Can’t Get Enough”, se llama “Lose You to Love Me” y marca un renacimiento personal y musical de la cantante. La canción fue compuesta por la mismísima Julia Michaels, Justin Tranter, Mattias Larsson, Robin Fredriksson y Selena. Y se estrenó el 23 de octubre del 2019 por Interscope Records. Ese mismo día también se estrenó el video musical, dirigido por Sophie Muller.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...