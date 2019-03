SELENA GOMEZ Y J BALVIN ESTRENAN “I CAN’T GET ENOUGH”

Selena Gomez vuelve con nueva música, ¡y lo hace a lo grande!

La artista no saca álbum desde que en 2015 publicó “Revival”. Sin embargo, durante estos años, ha producido la famosa serie de Netflix “13 Reasons Why”, a la que también le puso banda sonora con su canción “Back To You” y ha lanzado varios singles aleatorios como “Fetish”, “Bad Liar” o “Wolves”. Pero de su álbum no se sabe aún nada. En el 2018 ha tenido un gran éxito con el single “Taki Taki” junto a Cardi B, Ozuna y DJ Snake ¡menudo temazo!

Así, Selena vuelve a repetir los ritmos latinos y esta vez se une a J Balvin, el máximo exponente del reggaeton internacional. Además, Tiny y Benny Blanco colaboran con ellos en un tema que va a dar mucho que hablar. Hace semanas los artistas hicieron publico en sus redes sociales con una imagen en la que aparecían cuatro batas con los nombres de los cuatro grabados, confirmando la colaboración. Selena, por su parte, ha liberado una imagen en la que aparece en pijama y en la que ha anunciado a sus más de 146 millones de seguidores que este nuevo tema ya esta disponible en todas las plataformas digitales.

“I can’t get enough” sin duda, va a ser un tema que va a estar sonando en todas las discotecas ya que está en la línea de la música más reproducida en los últimos meses. Es una fusión de pop y regetón y destaca sobretodo la voz de Selena Gomez reconvertido en efecto de sonido que hace de base a la hora de seguir el ritmo de la canción.

Me gusta: Me gusta Cargando...