Sergio Rojas nos presenta en MASTER FM su nuevo álbum “PECADO”

Sergio Rojas, pese a su juventud, tiene una carrera musical más que destacable. Después de formar parte de varios grupos funda Preciados en 2008, con el que graba su primer disco como banda. La cosa se ponía bien, ya que fueron la sintonía de La Vuelta a España en 2010 con su primer sencillo “Otra Oportunidad”. Después gozaron de cierta popularidad con su inclusión en varias listas de radio a nivel nacional y nominaciones a grupo revelación. En su gira de presentación llegaron a compartir cartel con Pereza, Bebe, Hombres G, o Mcfly por citar algunos.

Luego llegaron para Sergio Rojas participaciones en talent shows, intervenciones como guitarrista y vocalista de bandas en programas de televisión, todo gracias a su buen hacer a las seis cuerdas. Más tarde arrancó en la dirección musical de La Llamada-El Musical, en 2013, junto con sus compañeros de banda y de la mano de Los Javis. También participa en la grabación de la banda sonora de La Llamada- La Película, producida por Nigel Walker (2017).

Después de acompañar a numerosos artistas y grupos del panorama musical con su guitarra y su voz como Pecker, Bely Basarte, Huecco, Marlon, Angy, Manolo Tena, Rozalén, Revolver, Lucas Colman, Ana Mena entre muchos artistas y bandas que han escogido a Sergio Rojas como guitarrista en sus giras y discos de estudio. En 2015 entrega su trabajo en solitario, “CONTRA EL VIENTO” (2015), con el que recorrió todo el país tanto en eléctrico como en formato acústico. Ahora llega con nuevo disco bajo el brazo. “PECADO” (2020) está cargado de temas frescos, guitarreros, de melodías y armonías con ecos del rock y el pop auténticos, originarios. Una vuelta de tuerca a este género, pero muy particular. La de un músico al que quince años de “profesión” le respaldan, un compositor recorriendo todos los rincones posibles, y que aún no ha dicho su última palabra hecha canción, pero todo esto que te contamos, no lo contara el mañana en MASTER FM a las 10:30h y seguro que mucho mas.

Te lo vas a perder?