Serrat y Sabina juntos en su nueva gira «No hay dos sin tres»

«Como dice el refrán: no hay dos sin tres», decía Serrat en el vídeo publicado en la cuenta de Facebook ‘Noches Sabineras en Argentina’, en el que los dos cantautores anunciaban su nueva gira latinoamericana. Sabina y Serrat ya han rodado juntos con giras previas en 2007 y 2012, y en noviembre arranca ‘No hay dos sin tres’.

En esta nueva reunión, el catalán y el madrileño «interpretarán todas las canciones que han convertido a Sabina y Serrat en las voces más importantes de las últimas décadas, iconos de la música y con letras que están haciendo las bandas sonoras de nuestras vidas desde hace más de 35 años», publicaba la página web de Joaquín Sabina.

“Una gira con Serrat? Sí, en octubre haremos unos diez conciertos en Latinoamérica” https://t.co/OXWNZv0ON0 — Joaquín Sabina (@joaquin_sabina) 4 de marzo de 2019

«Nano, se está preguntando la gente por qué una tercera vez? Y yo me pongo romántico y sentimental. Solo les contesto que por amor al oficio y a nosotros dos», decía Sabina en el vídeo protagonizado por ambos cantautores. «Tú siempre te has caracterizado por ese lenguaje acertado», respondía Serrat.

La gira latinoamericana fue confirmada por Sabina en el medio peruano El Comercio , una noticia de la que se hicieron eco varios medios del sur del continente americano, adelantando que la gira recorrería Argentina, Uruguay y Chile. Ahora, lo que eran solo rumores, han quedado totalmente confirmados con la salida a la venta de las entradas para los primeros conciertos en Uruguay y Argentina: 2,3,7 y 8 de noviembre en Buenos Aires y el 20 de noviembre en Motevideo, un encuentro que contará con la colaboración de Pancho Varona, Mara Barros y Antonio García de Diego.

«La verdad que en estos años, cuando he estado en los escenarios me he sentido muy solo», seguía comentando Sabina, a lo que Serrat contestaba: «Es que yo no puedo renunciar a nuestros proyectos». «Bueno digámosle a la gente que cinco meses antes, estamos trabajando durísimo, para darles un espectáculo, para hacerlos reír, para tratar de calentarles el corazón», continuaba Joaquín, a lo que Joan Manuel replicaba: » Y además, como dice el refrán: no hay dos sin tres.» Un vídeo en el que los legendarios cantautores cerraban su unión con un brindis y un pico.

Me gusta: Me gusta Cargando...