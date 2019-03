SEVILLA ACOGERÁ LOS MTV EMAS 2019

Vuelven a España los premios más importantes de la música, los MTV EMAs.

Los premios MTV EMAs son uno de los más importantes a nivel europeo e, incluso, mundial. Grandes artistas se apuntan a esta gran gala para ser reconocidos por sus proyectos publicados a lo largo de ese mismo año. Tras varias pistas, por fin hemos conocido la ciudad que acogerá este certamen en 2019.

El año pasado los premios tuvieron lugar en la ciudad de Bilbao, y este año vuelven a España y tendrá lugar en Sevilla. La capital de Andalucía ha sido seleccionada para acoger los MTV EMAs 2019. La encargada de dar la noticia ha sido MTV y nos ha dejado sin palabras a todos. Es evidente que ha sido una grandísima elección.

Barcelona, Madrid, Bilbao & next stop ✈️ … SEVILLE!! We ❤️ Spain so we’re coming back this year for a fourth time! ✨ See you on 3rd Nov! pic.twitter.com/GmbRzRHG7K

— MTV EMA (@mtvema) March 25, 2019