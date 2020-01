Shakira & Anuel AA estrenan ‘Me gusta’

Shakira lanza ayer lunes su sencillo, «Me gusta», en el cual colabora con el artista urbano Anuel AA. Este estreno musical llega tres semanas antes de la muy anticipada actuación de la estrella colombiana con Jennifer Lopez en el show del medio tiempo del Super Bowl LIV.

En noviembre, se dio la premiere de su largometraje ‘Shakira in Concert: El Dorado World Tour’ que se exhibió en cines alrededor del mundo. Este filme es un documental sobre su gira ‘El Dorado World Tour’, que también fue acompañada por un álbum en directo. ‘Shakira In Concert: El Dorado World Tour’ hará su debut televisivo el 31 de enero por HBO.

‘Me gusta’ se estrena luego de una serie de triunfos en la trayectoria de Shakira, quien cerró el año con broche de oro cantando un popurri de sus éxitos durante su actuación en la Copa Davis en Madrid, de momento el tema no tiene videoclip.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...