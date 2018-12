Shakira: “Me ha encantado lo nuevo de Alejandro Sanz

Por si no fuera suficiente con el rotundo éxito en ventas que ha cosechado el nuevo disco del madrileño en su país natal, así como el lleno total que definirá a varios conciertos de su próxima gira, ahora la colombiana se ha encargado de darle públicamente su bendición.

La cantante Shakira no ha tardado en recurrir a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores las sensaciones tan gratas que le ha dejado la escucha del nuevo disco de Alejandro Sanz, uno de sus mejores amigos de la industria de la música y su compañero en uno de sus duetos más recordados en la música latina, La Tortura (2005), al tiempo que ha dejado patente la admiración eterna que siente por quien le tendió la mano durante su desembarco en el mercado estadounidense. “Me ha encantado lo nuevo de Alejandro Sanz, ¡qué pedazo de voz!”, ha escrito la estrella del pop en su perfil de Instagram junto a las cinco estrellas con las que ha querido evaluar el último trabajo del madrileño, llamado No tengo nada y publicado el pasado 30 de noviembre. De esta manera, la intérprete colombiana se ha encargado públicamente de dar su bendición al duodécimo álbum de estudio del astro de la música, dotarle de un prestigio adicional que solo podría venir de estrellas de su categoría y, de paso, promocionar el flamante disco entre los más de 55 millones de personas que siguen sus actividades en Instagram. Al margen del siempre bien recibido espaldarazo que le ha dado Shakira, lo cierto es que No tengo nada está cosechando por sí solo una serie éxitos rotundos a ambos lados del Atlántico. Para empezar, el videoclip del sencillo homónimo con el Alejandro Sanz ha dado el banderazo de salida a esta nueva era acumula ya más de 5 millones de reproducciones en Vevo y YouTube, todo ello mientras desaparecen a toda velocidad las entradas para los cuatro conciertos de presentación que ha programado en España.

y como no, vamos a recordar ese tema tan sonado “La Tortura” tema interpretado por estos dos grandes de la musica.

