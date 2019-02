‘Shallow’ gana el Oscar 2019 a la Mejor Canción Original

Lady Gaga gana su primer Oscar por la canción ‘Shallow’ de la película ‘Ha nacido una estrella’, con la que hizo su debut cinematográfico.

Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron uno de los momentos más esperados y más íntimos de la ceremonia de los Oscar 2019. Los protagonistas de una de las mejores películas de este año, ‘Ha nacido una estrella’, se subieron al escenario para llevar a cabo una sentida interpretación de la canción original ‘Shallow’ con la que lograron poner la guinda a la gala. Esta más q ue emotiva puesta en escena consiguió erizar la piel, no solo a los asistentes, sino de todos los espectadores que tuvieron la oportunidad de disfrutar de este instante.

La actuación apuntaba a ser uno de los mejores momentos de la gala y Gaga y Cooper no decepcionaron. Saliendo desde el patio de butacas, se dirigieron al escenario con enorme sobriedad, para tocar esta inigualable canción. Aunque el número musical comenzó con los artistas algo separados, ambos acabaron la canción cantando el uno junto al otro e intercambiándose cómplices miradas.

Los actores que parecían haber quedado inmersos en un experiencia extrasensorial, continuaron flotando como en una ensoñación cuando oficialmente recibieron el Oscar a la Mejor Canción Original por ‘Shallow’, cuya interpretación fue elegida por los fans como el mejor momento de la noche.

Lady Gaga recogió la preciada estatuilla entre lágrimas y con un potente mensaje. Con la voz entrecortada la cantante decía lo siguiente: “Todo lo que tengo que decir es que esto es trabajo duro, he trabajado duro por mucho tiempo y no se trata de ganar, se trata de no rendirte, si tienes un sueño lucha por él, hay una disciplina para la pasión. No se trata de cuántas veces eres rechazado ni de cuántas veces te caes, se trata de cuántas veces te pones en pie y eres valiente y sigues adelante. Gracias.”

