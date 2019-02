SHAWN MENDES CONTARÁ CON ALESSIA CARA EN SU GIRA EUROPEA

Shawn anunció 16 nuevas fechas para su gira de conciertos, en la cual Alessia será la invitada especial.

El cantante canadiense de 20 años no deja de sorprendernos. La gira llamada Shawn Mendes: The Tour se extendió con nuevas fechas en ciudades de Estados Unidos y Canadá, como Chicago, Los Ángeles, Oakland, Brooklyn y Montreal. La actuación en España de Shawn Mendes y Alessia Cara será en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, el 26 de marzo.

Alessia Cara fue anunciada como la invitada especial para apoyar a Shawn en el escenario de la gira, la cual pasará por las ciudades principales de Europa, además de acompañarlo en su paso por Estados Unidos. La cantante viene junto con su disco titulado “The Pains Of Growing”, su álbum autobiográfico compuesto por ella y que narra sus experiencias en estos últimos años. El cantante lo confirmó en su cuenta oficial de Twitter.

So excited to announce that @alessiacara is joining me on tour in the UK, EU, & US! Also, new dates have been added in North America at https://t.co/qAZaGltX45 pic.twitter.com/PmLhqSbBLs

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) February 21, 2019