Sia lanza un nuevo tema “Saved My Life”

Después de estrenar su álbum navideño, “Everyday Is Christmas“, a finales del 2017 y su tema “I’m Still Here” en el 2018, The One And Only, Sia está de regreso en la escena musical y viene con música nueva para nuestros oídos.

Su nuevo sencillo lleva el nombre de “Saved My Life“, fue escrito por Dua Lipa, Greg Kurstin y la misma Sia.

El tema con el que la cantante está de regreso llegó a plataformas digitales y servicios de reproducción en línea el 2 de mayo del 2020 bajo licencia del sello discográfico Atlantic Records.