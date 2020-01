Sigala ft. Ella Henderson estrenan el video lyrico de “We Got Love”

El nuevo sencillo de Sigala llega después de que estrenara su canción “Wish You Well” y “Just Got Paid” y nuevamente no viene solo, y es que si le van a sacar partido al tema, reversionandolo de todas las formas posibles.

Su canción tiene la colaboración de la cantante Ella Henderson, se llama “We Got Love”, fue compuesta por ambos al lado de Thomas Jules, Nick Gale, Michael James, Jin Jin, Derrick May y la cantante Anne-Marie.

El sencillo se estrenó el 1 de noviembre del 2019 bajo licencia del sello discográfico Sony Music. El 4 de diciembre de ese mismo año se estrenó la versión acústica oficial del tema.

Más tarde, el 13 de diciembre del 2019 compartieron un remix oficial hecho por Joel Corry. Fue hasta el 27 de diciembre que el dj y la cantante estrenaron el video musical.

Fue hasta el 6 de enro del 2020, que el dj compartió el video lírico para continuar con la promoción del sencillo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...