Sigma x John Newman presentan ‘High On You’

‘High On You’ sale a la venta tras la edición este año de ‘Rest Of My Life’ feat. Shakka y se convertirá en todo un himno este verano gracias a su intro house de piano que da paso a un clásico bombazo de clubs, para disfrutar con los brazos alzados en plena pista.

Sigma comentan del single: “ la letra de ’High On You’ habla de las relaciones, del amor, de conocer a alguien que te transmite ese subidón, de como estar a su lado simplemente te levanta el ánimo sin importar las circunstancias. Es una canción llena de buenas vibraciones, con un mensaje positivo sobre el amor y las relaciones ¡es decir que no se trata de una balada de desamor!”

“Llevamos años queriendo trabajar con John porque somos fans de su voz y de su trabajo previo, así que poder trabajar juntos finalmente ha sido una gran oportunidad. Pasamos al estudio, compusimos unas cuantas canciones y esta acabó siendo la preferida de todas.”

John Newman añade: “!Estoy muy motivado con este himno veraniego! ‘High On You’ es una canción que alaba la simplicidad de la relación que tengo con mi mujer. Es otro tema que sale de lo más profundo de mi corazón. Siempre he querido trabajar con los chicos de Sigma porque sus producciones me entusiasman! Era el siguiente paso para mi.”

Sigma son los únicos artistas dance británicos que han tenido buenos resultados en el mundo del pop – han vendido más de 100.000 copias de su LP de debut, Life, y superan los 1.2 billones de streams y visionados combinados – sin haber perdido la relevancia en la escena drum and bass, donde el dúo británico lleva una década de carrera antes de lanzarse a la fama. Sus actuaciones abarcan desde DJ sets alternativos a actuaciones con banda en directo, en conciertos con todas las entradas agotadas, como el que dieron en el O2 Academy Brixton, o ante 18.000 espectadores cantando sus temas en Reading y Leeds e incluso una colaboración en directo con Take That en el Hyde Park.

Esta flexibilidad se refleja también en las colaboraciones de sus singles con artistas que van desde Rita Ora y Tinie Tempah a Birdy y Quavo, con 11 temas consecutivamente en la programación de Radio 1 y 2 de la BBC y dos Nº 1, ‘Nobody To Love’ y ‘Changing’ Ft. Paloma Faith.