SIMPLY READ TIENEN UN NUEVO SINGLE ADELANTO “SWEET CHILD”

Simply Red lanza su tercer adelanto. Su nueva canción «Sweet Child», extraída de lo que será su 12º álbum de estudio, «Blue Eyed Soul», que editará BMG el próximo 8 de noviembre .

«Sweet Child» es un medio tiempo pegadizo, con esencia Pop, Funk y Soul, (como todo el álbum). El riff de guitarra domina una preciosa melodía que crece junto a unos arreglos orquestales. La voz de Mick Hucknall vuelve a demostrar el talento y la excelente forma del cantante inglés. Sonido netamente Simply Red, para un gran hit ideal, en cualquier programa de Radio que se precie.

Sus anteriores adelantos “Thinking For You” con ese arranque a lo James Brown- y “Badbootz” ritmo Funk que te hará bailar- suenan ya en las mejores radios y destacan en destacadas playlist.

Las referencias musicales de ‘BLUE EYED SOUL’ son el FUNK y el SOUL de JAMES BROWN, CURTIS MAYFIELD, WILSON PICKETT, DYKE AND THE BLAZERS, con vientos estilo TOWER OF POWER. Grabado en Londres en los British Grove Studios (propiedad de Mark Knopfler) el mismo estudio donde The Rolling Stones grabaron su reciente álbum ‘Blue & Lonesome’. Mick comenta: “El estudio tiene una acústica especial para grabar Soul y Blues. Grabamos todos juntos las canciones, buscando ese solido antiguo de los directos. Tiene muy pocos recordings”. Las diez canciones que contiene ‘Blue Eyed Soul’ fueron escritas por Mick Hucknall y producidas por Andy Wright (Massive Attack, Imelda May, Jeff Beck, Simple Minds, Eurythmics…)

Simply Red tiene más de 1000 millones de visitas en YouTube y ha vendido más de 60 millones de álbumes desde que se formó hace más de treinta años, Todavia este tema no tiene videoclip, pero si podemos disfrutar de su sonido.

