“Sin pijama” y sin la participación de Karol G

La artista colombiana iba a colaborar con Natti Natasha y Becky G en “Sin pijma”

¡520 millones de visitas, sí! Esa es la suma de visualizaciones que ha tenido el videoclip de Natti Natasha y Becky G. Sin duda, este tema ha sido todo un éxito, pero, ¿hubiera tenido más éxito aún con la participación de otra artista más?

Hablamos de Karol G, cantante colombiana que pudo haber participado en esta canción de no haber sido por dos frases de ésta con las que la artista no se sentía cómoda a la hora de interpretarla. De hecho, su parte ya había sido grabada, y tal y como cuenta Karol, la versión actual no es igual a la que se propuso en un principio. Ella ha añadido que hubo dos frases con las que no se sentía identificada y por las que decidió salir de esta colaboración. Y os preguntaréis, ¿cuáles son?

La primera de ellas es “Si tú me llamas, nos vamos pa’ tu casa, fumamos marihuana”. La artista no se identifica en absoluto con esa rase, por lo cual no entendía por qué había que incluirla en la misma.

La segunda frase es “Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama” de la cual, Karol G se sentía incómoda al decir “algo tan fuerte”.

No obstante, la medellinense ha declarado que en un futuro colaborarán juntas ya que son muy amigas.

¡Expectantes estamos ante la llegada de esa colaboración!

Me gusta: Me gusta Cargando...