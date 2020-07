Sofia Carson & R3HAB estrena el videoclip de “Miss U More Than U Know”

Sofía Carson y R3HAB definitivamente aman trabajar juntos y después de compartir sus colaboraciones “Rumors” y “I Luv U“, están listos para compartir un nuevo tema juntos.

El nuevo sencillo lleva el nombre de “Miss U More Than U Know“, fue escrito por Jasper Harris, Nicholas Audino, Lewis Hughes, R3HAB, King Henry y Sasha Sloan, y se estrenó el 19 de junio del 2020 a cargo del sello discográfico Hollywood Records. Ese mismo día se estrenó también el video lírico de la canción en el canal oficial de YouTube del dj. Mientras que el video musical, dirigido por el dúo de directiores Miles and AJ, se estrenó el 1 de julio del 2020.