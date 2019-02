Spotify trae la historia tras la mítica banda ‘The Clash’

El 28 de febrero Spotify estrena un podcast sobre la banda de punk británica

En apenas una semana, Spotify lanzará un podcast llamado ‘The Stay Free: The Story of The Clash’, un contenido enfocado a seguir y explicar, paso a paso, el recorrido musical de esta banda de punk por antonomasia.

‘The Clash‘ irrumpió con una música inconformista, de protesta, que sin tapujos y un sonido de garaje revolucionaron la escena musical británica y mundial. Estas ovejas negras se desviaron del camino para crear el suyo propio, al que decidieron sumarse otros muchos rebeldes dispuesto a gritar alto y claro contra todo lo establecido.

El podcast estará disponible en la plataforma el jueves 28 de febrero, con Chuck D poniendo voz a la vida y obra de esta leyenda de la música.

