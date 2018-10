Sting y Shaggy inaugurarán el Movistar Arena de Bogotá

Con un concierto del británico y del jamaiquino se estrenará el próximo 21 de octubre el escenario de espectáculos más moderno de América Latina

En el concierto, que hace parte de la gira mundial de ambos artistas, éstos combinarán sus bandas e interpretarán las canciones del álbum 44/876, que lanzaron en conjunto este año, así como clásicos como Every Breath You Take e Englishman In New York, del británico, y Mr. Boombastic y Angel, del jamaiquino.

Este es el primero que anunciamos pero vendrán más. La idea es poderles ofrecer una experiencia diferencial en el recinto para espectáculos más moderno de América Latina, que inauguraremos en pleno corazón de Bogotá”, afirmó el director de marca de Telefónica Movistar Colombia, Jorge Ríos.

Esta será la segunda vez que Sting visite Bogotá tras haber dado un concierto el pasado 2010, mientras que Shaggy se ha presentado en la capital colombiana varias veces.

El escenario abrirá ese día sus puertas por primera vez al público colombiano tras una inversión de 70 mil millones de pesos (unos 24,3 millones de dólares).

Para este proyecto Movistar firmó un acuerdo de patrocinio con la empresa Colombiana de Escenarios, que mediante una Alianza Público Privada (APP) con la Alcaldía de Bogotá emprendió la remodelación del antiguo coliseo El Campín, construido en 1973.

La inversión contempla la remodelación del vetusto escenario y la creación de nuevos espacios como restaurantes, cuatro canchas de futbol 5, una pista de cooper, una de skate, ciclovía, y 330 plazas de estacionamiento.

En el antiguo coliseo El Campín se presentaron artistas como James Brown, Carlos Santana, Soda Stereo, R.E.M., Fito Páez, Mötorhead y Arctic Monkeys, entre otros, y se jugaron partidos de tenis entre Andre Agassi y Pete Sampras.

