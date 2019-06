Sufjan Stevens estrena EP por el mes del Orgullo

Junio es el mes del Orgullo LGBTQ, y cada año son más las personalidades y compañías que se suman a la reivindicación social de la igualdad.

Este año, Sufjan Stevens, uno de los cantantes indies más populares del momento, ha decidido sumarse a la lucha con su nuevo EP, con dos canciones originales (y dos remixes de una de ellas) que hablan del amor puro y sin filtros, como dice el propio cantante «amor sincero sin conflicto, ansiedad y odio a uno mismo».

«With My Whole Heart» and «Love Yourself» son dos temas completamente distintos, pero que comparten la esencia de Stevens y el mensaje de unión que tan necesario es.

En el pasado, se ha especulado mucho sobre la propia orientación sexual de Stevens, que no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, participó en la galardonada Call Me By Your Name, que cuenta la historia de amor de dos jovenes. Sus letras, además, están cargadas de subtexto que muchos han interpretado como dilema sobre la sexualidad.

Sea cual sea su vida privada, el usar su imagen pública para reivindicar la igualdad y la aceptación es algo digno de admirar, y su apoyo a la comunidad es indudable. ¡Aprovechemos este mes del orgullo para descubrir todo lo que tiene que ofrecer!

Me gusta: Me gusta Cargando...