Super Bowl 2020 celebrada junto a Jennifer Lopez y Shakira

El pasado domingo 05/02/20 se celebró la Super Bowl 2020, la fiesta del deporte en Estados Unidos seguida por millones de personas en lo que suele ser el programa de televisión más visto del año en el país norteamericano. Kansas City Chiefs se llevó el partido que definía al campeón de la NFL, la liga de fútbol americano, venciendo en Miami a los San Francisco 49ers por 31-20. pero a todos nosotros lo que más nos interesa es el espectáculo musical del descanso, protagonizado en esta ocasión por Jennifer Lopez y Shakira, acompañadas por J Balvin como invitado especial., y así fue el repertorio de este mini gran concierto de las dos gran Divas de la música.

Shakira

1.Intro (con elementos «La la la»)

2.She wolf

3.Empire (con elementos de «Inevitable»; y «Kashmir» de Led Zeppelin)

4.Ojos así

5.Whenever, wherever

6.I like it (versión Cardi B con Bad Bunny) (con elementos de «En Barranquilla me quedo»)

7.Chantaje (con Bad Bunny) (con elementos de «Callaita»)

8.Hips don’t lie

Jennifer Lopez

9.Jenny from the block

10.Ain’t it funny

11.Get right

12.Waiting for tonight

13.Booty / Love don’t cost a thing – con J Balvin

14.Mi gente – con J Balvin (versión de J Balvin)

15.On the floor

Shakira + Jennifer Lopez

16.Let’s get loud (de J Lo, con elementos del «Born in the USA» de Bruce Springsteen)

17.Waka waka (This time for Africa) (de Shakira)

Donse seguidamente te vamos a dejar todo este espectaculo de sonido y gra musica por parte de las dos artistas.

