SZA y Justin Timberlake lanzan el single y el vídeo de “The Other Side”

SZA y Justin Timberlake, se unieron hace unos meses para lanzar el single y el vídeo de “The Other Side”. El remix de la canción, hecho por Oliver Heldens, ya está disponible en todas las plataformas “The Other Side” es el primer single del álbum de la banda sonora original de Trolls World Tour que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La pista fue escrita específicamente para la película por Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max artin, Sarah Aarons y Solana Rowe (SZA) y producida por Timberlake y Göransson. Puedes ver el tracklist completo del álbum aquí.

