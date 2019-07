Tamiga & 2Bad nuevo trabajo «Love is in the air»

Tamiga & 2Bad, acaba de lanzar un nuevo tema para este verano, con un ritmo muy actual y con un video musical llamado «Love is in the air» o lo que es lo mismo«El amor está en el aire», y con estas temperaturas, pues claro que el amor está en el aire, por que no?

La canción tiene influencias orientales y un sonido fresco, es todo un tema para bailar este verano en las pistas de baile y seguro que será un tema muy pinchado en radio, pero si que no te puedes perder, es el videoclip que viene acompañado de este temazo, no solo vas a disfrutar del tema, también de esas playas donde fué grabado, todo un paraiso, pero sin despreciar la belleza de la cantante.

