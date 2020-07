Tamiga y 2Bad han lanzado una nueva canción llamada “Baby, c’est la vie” y el video musical fue filmado en Rumania, en el Mar Negro, inspirado en las películas de vikingos y piratas.

Ya el año pasado disfrutamos del temazo que nos hizo bailar bastante el verano con el tema “Love is in the air” o lo que es lo mismo“El amor está en el aire”, que seguro que muchos lo consiguieron, pues este año nos presentan la propuesta para el verano “Baby, c’est la vie” otro tema fresquito para este año.