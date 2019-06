Tania García visita Master Fm para presentar su primer EP, ‘Jardines’

La actriz, cantante y compositora alicantina Tania García ha dado el gran salto a la música. Tras su extenso recorrido profesional en reconocidos musicales, Tania estrena su primer y esperado EP llamado ‘Jardines’, cuyo single de presentación es ‘Corre y Vuela Alto’.

Esta artista acumula en su currículum una larga experiencia actoral y musical, y es que a la temprana edad de 9 años ya comenzó su formación artística recibiendo clases de interpretación gracias a las cuales descubrió su faceta de cantante. Durante su adolescencia se mudó a la gran capital donde siguió formándose y se introdujo en el mundo de los grandes teatros y los asombrosos espectáculos. Su primer papel lo consiguió en el musical ‘Enamorados Anónimos’.

Tras esta espectacular experiencia, le llega la oportunidad de interpretar a María, la protagonista del exitoso musical ‘Hoy No Me Puedo Levantar’. Cantando los grandes clásicos de Mecano, Tania García se consolida como una de las actrices y cantantes referentes de los musicales españoles. Al finalizar la gira de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’, la alicantina se incorpora al elenco principal de otro gran Musical, escrito por Daniel Sánchez Arévalo. Pero por si esto no fuera poco, más tarde se convertiría en la protagonista de la obra ‘NINE’ en el papel de Carla, interpretado en la película por Penélope Cruz.

Su etapa como artista de musicales finaliza el pasado verano de 2018 tras interpretar un papel el la obra ‘Mi Hermano Es Un Moderno’, es entonces cuando Tania decide dedicar todo su esfuerzo y tiempo a lograr uno de sus grandes sueños, dedicarse a la música.

Varios meses de entrega y preparación han dado su fruto. Ahora Tania García nos presenta ‘Jardines’, su primer EP. Los 7 temas que componen este primer proyecto de estudio ya están disponibles en todas las plataformas digitales y su objetivo es, principalmente, transmitir un mensaje de superación sentimental con un toque personal gracias a la especial voz de Tania. ‘Jardines’ se encuentra arropado por la composición y producción de su mano derecha Yerai Cortés, quien a su vez le acompaña en directo con su virtuosa guitarra que no pasa desapercibida en absoluto. Si quieres conocer a esta artista y saber más sobre sus próximos proyectos, no te pierdas su entrevista en directo el lunes 17 de mayo a las 12:30h, aquí, en MASTER FM.

