Taylor Swift, anunció la donación de 113 mil dólares

La artista lució un dos piezas, un short alto y una chaqueta con extensos flecos en las mangas, teñido con los colores de la bandera LGTBI. Por si su imponente elección de vestuario no hubiera dejado claro su apoyo a esta causa, Swift arrancó su actuación con un potente mensaje: “Ha llegado el mes del Orgullo. Tienes que vivir tu vida de la manera que quieras. Tenéis que tener (la comunidad LGTBI) los mismos derechos que los demás. Todos tenemos que ser tratados por igual. Pienso que tenemos que apoyarnos el uno en el otro y estar juntos”, explicó la autora de Shake it Off.

Por su parte, el cantante y compositor de High Hopes también quiso mostrar su apoyo a la fecha señalada al enfundarse una camiseta playera que llevaba impresa la bandera LGTBI. No es la primera vez que la cantante de pop muestra su apoyo a esta causa.

Hace unos meses, la artista anunció la donación de 113 mil dólares al proyecto de Igualdad de Tennesse, que tiene por objetivo acabar con la legislación que discrimina a la comunidad homosexual y lesbianas. Seguidamente, vamos a ver unVideo musical de «Delicate» de Taylor Swift realizado con películas de la película alemana «Center of my World», es un poco hacer un homenaje al colectivo.

Me gusta: Me gusta Cargando...