Taylor Swift cosiguió 4 premios estableciendo así un nuevo récord en su carrera

Taylor Swift sigue batiendo récords y esta imparable. Se acaba de llevar 4 premios en los American Music Awards 2018 (AMAs), para un total en su carrera de 23; algo que ninguna artista femenina ha conseguido, por el momento. Camila Cabello consiguió 4 reconocimientos.

La lista de ganadores a continuación.

artista del año

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift

nuevo artista

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTENTACION

colaboración

Camila Cabello con Young Thug – Havana

Post Malone con 21 Savage – Rockstar

Bruno Mars & Cardi B – Finesse

Bebe Rexha & Florida Georgia Line – Meant To Be

Zedd, Maren Morris & Grey – The Middle

gira

Beyoncé & JAY-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2

vídeo

Camila Cabello con Young Thug – Havana

Cardi B – Bodak Yellow (Money Moves)

Drake – God’s Plan

artista social

BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

artista masculino – pop/rock

Drake

Post Malone

Ed Sheeran

artista femenino – pop/rock

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift

dúo o grupo – pop/rock

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

álbum pop/rock

Drake – Scorpion

Ed Sheeran – ÷ (Divide)

Taylor Swift – reputation

canción pop/rock

Camila Cabello con Young Thug – Havana

Drake – God’s Plan

Ed Sheeran – Perfect

artista masculino country

Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett

artista femenina country

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

dúo o grupo country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

LANCO

álbum country

Kane Brown – Kane Brown

Luke Combs – This One’s For You

Thomas Rhett – Life Changes

canción country

Kane Brown – Heaven

Dan + Shay – Tequila

Bebe Rexha & Florida Georgia Line – Meant To Be

artista rap/hip-hop

Cardi B

Drake

Post Malone

álbum rap/hip-hop

Drake – Scorpion

Lil Uzi Vert – Luv Is Rage 2

Post Malone – beerbongs & bentleys

canción rap/hip-hop

Cardi B – Bodak Yellow (Money Moves)

Drake – God’s Plan

Post Malone con 21 Savage – Rockstar

artista masculino soul/R&B

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

artista femenina soul/R&B

Ella Mai

Rihanna

SZA

álbum soul/R&B

Khalid – American Teen

SZA – CTRL

XXXTENTACION – 17

canción soul/R&B

Khalid – Young Dumb & Broke

Ella Mai – Boo’d Up

Bruno Mars & Cardi B – Finesse

artista rock alternativo

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Portugal. The Man

artista adulto contemporáneo

Shawn Mendes

P!NK

Ed Sheeran

artista latino

J Balvin

Daddy Yankee

Ozuna

artista contemporáneo inspiracional

Lauren Daigle

MercyMe

Zach Williams

artista EDM

The Chainsmokers

Marshmello

Zedd

banda sonora

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By

The Greatest Showman

The Fate of the Furious: The Album

