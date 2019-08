Taylor Swift, decididamente melosa en el baladón clásico ‘Lover’

Taylor Swift sorprende con otro tema, «Lover» nuevo adelanto de su nuevo álbum de estudio del mismo título, a la venta el próximo 23 de agosto. Se trata de una composición sencilla, decididamente melosa y romántica. Un baladón de buen pop, en definitiva. Este es el tercer single de este nuevo proyecto después del estreno semanas atrás de ME! (featuring Brendon Urie of Panic At The Disco!) y You need to calm down. Las tres canciones estarán incluidas en su nuevo álbum que, como viene siendo habitual, estará disponible en múltiples formatos.

Taylor Swift es la gran favorita para los MTV VMAs del 26 de agosto y actuará en dicha gala compartiendo cartel con Shawn Mendes, Camila Cabello, J Balvin, Missy Elliot y Rosalía, entre otros.

