Taylor Swift en los vídeos de la semana

You need to calm down de Taylor Swift es el estreno destacado en cuanto a videoclips musicales esta semana. Es el segundo adelanto de su séptimo álbum de estudio, Lover, con publicación programada para el próximo 23 de agosto. Un audiovisual dirigido por Drew Kirsch y la propia cantante, quien comparte protagonismo en las imágenes con mucha gente famosa, como Ciara, Ellen Degeneres, Hayley Kiyoko, Katy Perry, Rupaul, y Ryan Reynolds, entre otros.

Ever again es el nuevo single de Robyn, es otra de las muy buenas canciones incluidas en su actual álbum, Honey. De la dirección del vídeo se encargó Colin Solal Cardo.

También están de estreno Caroline Polachek, Nicki Minaj, Sebastián Yatra con Daddy Yankee + Natti Natasha + Jonas Brothers, Tove Lo, Gucci Mane, Juan Magan con Luciana y Víctor Magan, Tiësto con Rita Ora y Jonas Blue, Sharon Van Etten, Freddie Mercury, Raoul Vázquez, Metronomy, Sum 41, Anuel AA con Karol G + Arcangel + Dj Luian + Mambo Kingz, Future, Alesso con Tini, Devendra Banhart, Tiziano Ferro, Pink con Wrabel, Kiesza, X Ambassadors, Jess Glynne con Jax Jones, Shinova con Marc Gili, Brian Cross con Famous Oberogo, Lerica con Gente De Zona y Leslie Shaw, Dellafuente con Morad, Stefflon Don con Lil Baby, Austin Mahone, Naughty Boy con Calum Scott, Stormzy, Cami, Ed Sheeran con Chance The Rapper y PnB Rock, Alex Sensation con Anitta y Luis Fonsi, Hey Violet, Zara Larsson, Orishas, y Blossoms.

