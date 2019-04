Taylor Swift estrena videoclip

Tailor Swift regresa a la escena musical después de más de dos años de ausencia. Su último trabajo, «Reputation», que salió en noviembre de 2017, rompió records con la canción Look What You Made Me Do, que fue el videoclip más visto en Youtube en las primeras 24 horas con más de 43 millones de visita, con Ready for it? llegó al top 5 de la lista de las canciones más vendidas en USA. Gracias a ese álbum en 2018 ganó dos premios Billboard por sus ventas en EEUU.

El viernes 26 de abril nos sorprendió con el lanzamiento de un nuevo videoclip, en colaboración con Brendon Urie, miembro de Panic! At The Disco. La canción titulada ME! acumuló en menos de 6 horas más de 23 millones de visitas. El videoclip cuenta con una superproducción tanto a nivel técnico como artístico. La colorimetría forma un papel fundamental en la realización de este vídeo, donde los colores pastel adquieren un gran protagonismo dando una sensación de fantasía e inocencia que nos puede recordar a la película Mary Poppins, sumándole a esto los diferentes efectos especiales, nos dejan un videoclip muy agradable tanto visual como musicalmente hablando, que no dejará indiferente a quien lo vea.

Viendo la calidad de producción de la canción, ardemos en deseos de ver el resultado final de un disco que seguro, dejará encantados a los fans de la artista.

