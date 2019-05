Taylor Swift luce top transparente como Miley Cyrus

Acusada de plagio por su último tema Me, pero ella hace oídos sordos y se corona como una de las artistas del momento, una auténtica revolución. Su música es todo un éxito, incluso su ex Joe Jonas la baila sin descanso. Pero también es todo un referente en el mundo de la moda. Con sus más de 100 millones de seguidores se la puede considerar toda una influencer. También como cualquier persona famosa tiene sus amantes y sus detractores. No se le puede gustar a todo el mundo. Siempre habrá alguien que te odie y se encargue de hacerte daño, aunque por norma general sea por pura envidia. Sus detractores han vuelto a viralizar una de las fotos que Taylor Swift desearía olvidar y borrar para siempre de la red si pudiese.

Como una gran celebridad que es, siempre está expuesta a los focos de los paparazzis, pero ahora también al de sus seguidores. Todo el mundo va con una cámara en mano y te puede pillar en el peor de los momentos. Aunque quieras ser una estrella de la moda, no siempre se puede estar perfecta. Ni tan siquiera la mismísima Kim Kardashian.

Es una foto perteneciente a uno de sus conciertos, donde muestra más de lo que le hubiese gustado. La falda se le levantó al más puro estilo Marilyn Monroe. Además las críticas no han tardado en llegar. Podemos ver cómo se han revolucionado las redes sociales: “¡Qué fuerte!”, “No me lo creo… ¿Taylor Swift lleva faja? Se me ha caído un mito” o “Taylor Swift con faja es lo último que me esperaba ver” estos son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en Instagram y Twitter.

La cantante no ha querido entrar en polémicas. No quiere hablar de este episodio, como tampoco de sus acusaciones de plagio. Ella hace lo que mejor sabe hacer, cantar y poner al público en pie. No obstante si que ha tomado la drástica medida de cancelar los comentarios en sus publicaciones. Ella prefiere recordar momentos como el de esta foto donde aparece radiante. Pero claro, pertenece a un photocall y va completamente maquillada, vestida y asesorada por expertas y expertos en belleza. Era un evento de la marca Victoria Secret y su línea de maquillaje.

Me gusta: Me gusta Cargando...