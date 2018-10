Taylor Swift, sera la estrella en la apertura de los American Music Awards

La cantante regresa este año 2018 por todo lo alto a uno de los escenarios que a muchos les gustaria pisar, y no es otro queeal escenario de los premios AMA’s inaugurando la ceremonia a la que asiste nominada en cuatro categorías con el tema “I Did Something Bad”. La nueva presentación de Taylor Swift en los American Music Awards supondrá el regreso de la artista tras una larga ausencia en esta cita musical.

El próximo 9 de octubre Taylor Swift se subirá al escenario de los American Music Awards tras una larga ausencia para dar el pistoletazo de salida a una gala a la que acude con cuatro nominaciones. La cantante se ha encargado de compartir la noticia a través de un video de Instagram que ha sido difundido primero en el espacio televisivo Good Morning America.

El mensaje de la artista fué: “Buenos días, América”, fue como hacer un saludo al nombre del programa. “Soy Taylor. Quería contarles que voy a abrir los AMA’s con una actuación, así que…”, continúa hasta que se ve interrumpida por su gata Meredith, que justo en ese momento decidió levantarse y salirse de plano. “No te emociones tanto, Dios mío”, le reprocha a su mascota con ironia hacia la gata como algo normal y a la vez bastante cariñosa hacia su mascota.

Taylor -quien tiene en su haber 19 de estos galardones específicos- adelnató que interpretará el tema I Did Something Bad y que, a diferencia de Meredith, ella está muy emocionada ante esa oportunidad.

Seguro que esta intervención supondrá su regreso a una de las noches más importantes de la industria discográfica tras una larga ausencia: en 2017 solo realizó una pequeña participación vía video para felicitar a Diana Ross por obtener el reconocimiento a los logros de toda una carrera. En 2016 prefirió dejar que fuera su amiga Selena Gomez quien acaparara el protagonismo mientras recogía el homenaje a Artista del Año, mientras que en 2015 tampoco se dejó ver en la cita. En 2014 sí actuó en la gala para sorprender al público con una elaborada puesta en escena del sencillo Blank Space, y no sera menos para esta gala que seguro nos dejara con la boca abierta con un gran espectaculo.

