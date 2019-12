The Black Eyed Peas x J Balvin “RITMO» (The Voice)

The Black Eyed Peas están de regreso y no dejan de sorprender con sus colaboraciones, y después de sorprender con “Mami” al lado de Piso 21 y “eXplosion” con Anitta, el ahora trío lo hace de nuevo.

Esta vez se ha unido al colombiano J Balvin quien viene de estrenar su inesperada colaboración con Maluma, “Que Pena“. El resultado de esta unión lleva el nombre de “RITMO“, y fue compuesta por Allan Pineda, Annerley Gordon, Francesco Bontempi, Giorgio Spagner, José Alvarado Osorio Balvin, Keith Harris, Michaley Gaffey, Peter Gleinster y William Adams.

Se trata de un tema especial ya que tiene sampler de la canción “Rhythm Of The Night“, original de Corona. Pero no es todo, además el tema forma parte del soundtrack de la película “Bad Boys For Life“, o para el público latino mejor conocida como “2 Policías Rebeldes“, que tendrán su tercera película en el 2020.

La canción y el video musical con algunas imágenes de la película se estrenaron el 11 de octubre del 2019 a cargo de Sony Music. El 20 de diciembre del 2019 se estrenó un pack de remixes oficiales, incluye 5 diferentes tracks.

