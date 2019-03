The Cranberries estrena videoclip animado

Guíados por la luz de un faro, The Cranberries espera encontrar su camino en su nuevo videoclip animado, ‘All over now’. Esta canción, es el single principal de su nuevo disco ‘In the end’, que saldrá a la luz el 26 de abril y que servirá, a la vez, como despedida de la difunta cantante Dolores O’Riordan.

El emotivo videoclip muestra a una chica que recorre un camino intentado olvidar y a la vez encontrarse a sí misma. Un faro consigue guiar su camino de vuelta a casa, en el que se reúne con su familia y se funde en un caluroso abrazo. Una triste, pero a la vez, tierna historia, que al grupo le ha tocado vivir en sus carnes.

La canción ‘All over now’ fue lanzada en enero, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Dolores, convirtiéndose un sentido homenaje de sus compañeros hacia la ya fallecida vocalista del grupo. Ahora, The Cranberries, nos presenta el videoclip animado de esta tema, dirigido por el conocido Dan Britt.

En una entrevista recogida por Europa Press, Noel, el guitarrista del grupo comentaba lo siguiente: “Sabíamos que esto tenía que ser uno de los mejores, si no el mejor, álbum que podríamos hacer. Nuestra preocupación era no estar a la altura. Una vez que escuchamos todas las grabaciones que hicimos Dolores y yo, sabíamos que teníamos un álbum increíble. Así podríamos honrar a Dolores”.

