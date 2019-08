The Cult intepretarán en directo su álbum Sonic Temple en Madrid

Después de pasar el pasado junio por el Azkena Rock Festival ( más abajo puedes ver un trocito del dicho Festival), The Cult regresan a nuestro país para celebrar de nuevo el 30 aniversario de su disco más importante, Sonic Temple, en el que será el único concierto en sala que darán en España en 2019. La fecha escogida por la banda será el próximo 21 de agosto, cuando los asistentes a la madrileña La Riviera podrán presenciar la ejecución de uno de los discos más emblemáticos del rock de finales de los años ochenta y la obra magna de la discografía de The Cult. Gracias a él, la formación inglesa se alzó a los primeros puestos de las listas Billboard gracias a la perfecta combinación del sonido atmosférico y ambiental de sus anteriores álbumes con grandes melodías y otorgando una gran importancia tanto a las guitarras como a la batería.

Las entradas se pueden comprar en la página web de la promotora Last Tour, lasttour.net.

