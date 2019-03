REGRESA THE ROLLING STONES

The Rolling Stones han anunciado el recopilatorio “Honk”, que incluye sus grandes éxitos y temas clásicos abarcando todos sus álbumes desde 1971 hasta el más reciente “Blue & Lonesome” de 2016. Saldrá a la venta el 19 de abril. Como adelanto presentan una grabación en directo de “Wild horses” con Florence Welch. El proyecto, que abarca toda la carrera de la banda, va a estar disponible en CD y vinilo con 20 canciones, y además tendrá una versión Deluxe de 3 CDs con 46 canciones.

Publicado bajo el sello de Polydor y disponible en doble CD, triple vinilo y formato digital, “Honk” contiene 36 canciones esenciales de los Stones, entre ellas los singles Top 10, “Brown Sugar”, “Tumbling Dice”, “Angie”, “It`s Only Rock And Roll (But I Like It)”, “Fool To Cry”, “Miss You”,“Emotional Rescue” y “Start Me Up”. Para poner al día la historia de la banda. También incluye su éxito “Doom & Gloom”, grabado en 2012, y además de “Just Your Fool”, “Ride ‘Em Down” y “Hate To See You Go” de su álbum premiado con el Grammy en 2016 “Blue & Lonesome”, álbum que fue número 1 en listas.

El disco extra de la edición CD deluxe (3CDs) incluye 10 temas grabados en directo en estadios de todo el mundo durante sus giras mundiales más recientes. Entre ellas se incluyen “Dead Flowers”, con la estrella del género Americana Brad Paisley, grabada en Philadelphia en junio del 2013 y “Bitch” junto al líder de Foo Fighters, Dave Grohl, grabada durante la gira 50 And Counting, además de una versión espectacular de “Wild Horses”, feat. Florence Welch, grabada en su concierto de Londres de mayo del 2018 durante la última fase de la gira “No Filter”.

