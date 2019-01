The Weeknd, objeto de críticas

Muchas personas no aceptan y se sienten incomodadas por la diversidad sexual de las personas. Tendemos a pensar que a menudo, son los artistas los que más apoyan las luchas para defender la igualdad y tratar de abrir la mente de la sociedad. Sin embargo, existen muchos artistas que no solo no comparten estos ideales, sino que contribuyen para que esta imagen absolutamente denigrante de este colectivo, siga igual o incluso se agrave.

The Weeknd se tornó objeto de críticas tras haber estrenado el último viernes el single Lost in the fire. La comunidad LGTB se pone de acuerdo para criticar al cantante canadiense y a su colaboración con el productor Gesaffelstein, calificando la letra como “lesbofóbica” y “bifóbica”.

La estrofa más controvertida y que ha generado mayor polémica, dice: “You said you might be into girls / Said you going through a phase / Keeping your heart safe / Well, baby, you can bring a friend / She can ride on top your face / While I f*** you straight”. Sin duda unos versos escandalosos, en los que invita a una chica que dice ser atraída por mujeres, a traerse a una amiga para hacerlo. Los versos de The Weeknd hacen parecer que se considerase una “terapia de reorientación sexual”, como comenta Trish Bendix, de la revista INTO.

Así estallaron las críticas por Twitter:

Well done to @theweeknd for managing to deride, fetishise and dismiss lesbianism all in one verse. pic.twitter.com/iefdhs8ACw — Marika Hackman (@MarikaHackman) January 11, 2019

