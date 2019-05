THE WEEKND, SZA Y TRAVIS SCOTT ESTRENAN EL VIDEOCLIP DE ‘POWER IS POWER’

Los artistas se suben al trono de hierro en el vídeo de «Power Is Power».

La famosa serie de HBO, Juego de Tronos, llega a su fin dentro de un par de semanas con el estreno de los dos últimos episodios de la serie, pero, sin duda, seguirá siendo el centro de atención en todos los medios durante bastante tiempo ya que ha sido considerada una de las mejores series de la historia. Además, la serie seguirá sacando productos para el merchandising.

Uno de los productos estrella es el disco, donde incluye la banda sonora oficial de la serie. «For The Thorne», es un álbum cargado de grandes temas con la inspiración de Los Siete Reinos para que los fans de la serie sigan disfrutando del universo de la serie. El disco tiene un total de 14 canciones, interpretadas por diferentes artistas, y el disco salió a la luz el pasado 26 de abril.

We're thrilled to be a part of this. Our song 'Devil In Your Eye' on the official @GameOfThrones album 'For The Throne' is out now on @Spotify! Who’s watching…? #GameOfThrones https://t.co/URElfYNIlk #NotToday #TheLongNight pic.twitter.com/r9TpcJvbn6

— Mumford & Sons (@MumfordAndSons) April 29, 2019