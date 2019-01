“THINKING OUT LOUD” a juicio

Así es, Ed Sheeran fue demandado el pasado junio por haber plagiado la mítica canción “Let’s Get It On” del cantante fallecido Marvin Gaye.

Ahora la demanda ha sido admitida a trámite y el juicio tendrá lugar en junio de este año en Estados Unidos. La familia del fallecido alega numerosas similitudes sustanciales en las armonías y los arreglos de la canción del joven británico.

Por su parte, el equipo de Ed alegó y mantiene que las canciones tiene temáticas y estilos para nada similares. No es la primera acusación que recibe por plagio, el británico ya fue acusado por el equipo del cantante Matt Cardie por la similitud de su tema “Perfect” con el tema “Amazing” y fueron muchos los rumores del parecido de otro de sus temas estrella, “Shape of You”, con el tema “No Scrubs” de TLC.

Recordemos que “Thinking Out Loud” es uno de los mayores éxitos del cantante británico, con más de 2.600 millones de visualizaciones en You Tube.

