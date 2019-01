Thirty Seconds to Mars presentan impactante nuevo videoclip: Rescue me

Después del éxito conseguido con sus anteriores sencillos, Walk on Water y Dangerous Night, Thirty Seconds to Mars extraen un nuevo single de su reciente último álbum, América. Se trata de Rescue me, que llega con un videoclip dirigido por Mark Romanek.

Rescue me es una canción que habla del dolor, de la pobreza, de la fe y de la libertad. Libertad para romper con tu pasado. Libertad de la esclavitud de uno mismo. Y libertad para abrazar todas las promesas que la vida tiene para ofrecer.

También es una canción sobre la guerra brutal que muchos de nosotros libramos contra el miedo, la depresión y la ansiedad con la esperanza de que algún día podamos vivir una vida llena de felicidad y sueños.

