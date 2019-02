Todo lo que necesitas saber sobre ‘1975’, la banda que ha arrasado en los Brit Awards

Tras su victoria en las categorías Mejor Grupo y Mejor Album durante estos Brit Awards 2019, no son pocos los curiosos con ganas de descubrir qué es lo que tiene esta banda que tantas pasiones despierta. Así que ¿qué mejor momento para recopilar su historia?

Lo primero que hay conocer es a sus cuatro miembros: Matty Healy, el cantante, guitarrista y líder del grupo; Adam Hann a la guitarra; Ross McDonald, bajista; y el percusionista George Daniel. Todos ellos se conocieron en el instituto Wimslow High School. La banda surgió en 2002 gracias a un concurso local, y pasaron por numerosos nombres hasta aterrizar en The 1975. Antes fueron conocidos como Talkhouse, The Slowdown, Big Sleep y Talk Like I Do.

Su nombre actual tiene un origen más cercano del que podría parecer: en un viaje de Matty Healy a Mallorca adquirió de un mercadillo un libro lleno de garabatos incomprensibles. Entre ellos estaba la inscripción “June 1st The 1975”. Matt decidió que The 1975 era el nombre perfecto para un grupo.

Publicaron su primer disco, titulado como el propio nombre de la banda, en 2013, y fue un éxito absoluto. Quedó primero en listas británicas y tuvo presencia a nivel internacional. Esto les llevó a actuar en el festival Coachella en el año 2014. Tras viajar promocionándolo por todo el mundo, el grupo decidió hacer una pausa.

Volvieron en 2016 con su segundo EP: i like it when you sleep because you are so beautiful yet so unaware of it. El album, pese a su larguísimo título, fue un éxito tanto en ventas como en crítica. Con su nuevo sonido cautivó a numerosos detractores del grupo y su primer álbum.



Su tercer disco ha sido el galardonado en estos premios, A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018) , y marca tres numeros uno consecutivos en en listas británicas. Su segunda parte, Notes On a Conditional Form, saldrá este Mayo de 2019.



Pese a lo que pueda parecer, su ascenso no ha sido un camino de rosas. Su vocalista, hijo de los actores Denise Welch y Tim Healy, no está libre de polémicas. Habla abiertamente de su pasado con las drogas y de su carácter mujeriego. Su primer hit, Chocolate, habla de la marihuana sin ningún tipo de tapujos. Los miembros son conscientes de su papel como estrellas del pop-rock, pero no quieren verse ‘limitados’ por tener una fanbase conformada por mujeres adolescentes.

El grupo, con un sonido pop-rock y, según los propios miembros, fuertes reminiscencias ‘emo’, ha cautivado a millones. Este 13 Julio contaremos con su visita en el festival MADCOOL, en Madrid.



