‘Toy’ la canción que ganó Eurovisión, podría ser un plagio

El pasado 12 de mayo se celebraba el festival de Eurovisión, en Lisboa, lugar que vio como una canción predominaba por encima de las demás, aunque luego también generaría bastante polémica, críticas ante la hipocresía de un país en guerra; Pero, cuando parecía que todo el mundo se había olvidado de “la cortina de humo rosa” ahora vuelve y esta vez, Toy, ha sido acusada de plagio. La encargada de alertar a sus creadores ha sido la discográfica Universal Music Group, los cuales han encontrado demasiadas similitudes con Seven Nation Army, de The White Stripes (compuesta por Jack White y que figura en el disco Elephant, 2003).

Por su parte, el agente de Netta Barzilai, Ofer Menahem ha asegurado al diario israelí Haaretz que no recibió “ninguna queja legal, sino una primera solicitud de aclaración sobre el tema”, así mismo no pudo ocultar su sorpresa ante la acusación de Universal, que señalada de plagio al ritmo y las armonías de Toy. Según las reglas del certamen, si la canción ganadora no es original y, por tanto, se trata de un plagio, Netta Barzilai podría ser descalificada (se proclamaría ganadora Chipre con su Fuego, cantado por Eleni Foureira) y, por ende, la gala del año que viene no podría celebrarse en Israel.

Me gusta: Me gusta Cargando...