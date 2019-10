Tráiler de la nueva película de Depeche Mode dirigida por Anton Corbijn

El próximo 21 de noviembre se estrenará en cines de todo el mundo ‘Spirits in the Forest’, una película dirigida por Anton Corbijn que sigue a Depeche Mode durante su ‘Global Spirit Tour 2017-2018’. La cinta captura el momento actual del grupo en vivo y profundiza en la influencia que sus canciones han tenido en millones de personas repartidas a lo largo y ancho de todo el planeta. A través de las emociones e historias personales de seis fans se explica por qué Depeche Mode siguen siendo relevantes casi cuarenta años después, al tiempo que se reflexiona sobre el poder de la música para construir comunidades, afrontar la adversidad y establecer comunicaciones más allá de fronteras e idiomas. La sinopsis asegura que ‘Spirits in the Forest’ es mucho más que la típica película de un concierto, aunque también ofrece eso en unas canciones filmadas en el Teatro del Bosque de Berlín en julio de 2018. La música se entrelaza con las experiencias de los fans en distintos puntos del mundo.

Toda la información se irá actualizando en www.spiritsintheforest.com y desde este viernes está ya disponible el primer tráiler de la película, en el que imágenes en vivo se mezclan con las historias personales de los fans filmadas en sus lugares de origen.

